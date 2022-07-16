Идову: нет смысла внедрять Fan ID. Мы играем для болельщиков, а они этого не хотят

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о своём отношении к внедрению системы Fan ID.

«Есть ли понимание, как оформлять Fan ID? Без понятия. Не вдавался особо в подробности. Болельщики не хотят этого. Мы играем в футбол для болельщиков, а они этого не хотят, поэтому нет смысла в его внедрении. Болельщики будут бойкотировать матчи.



Случайный турист окажется в Москве, а у него нет Fan ID. Он узнал, что завтра «Динамо» — «Локомотив», например. У него нет Fan ID — на матч не попадёт. Надо прислушиваться к болельщикам и делать для них. Вряд ли волна резко прекратится. Всё это тяжело скажется на посещаемости и зрелищности футбола.



Классно было, что на матч с «Зенитом» пришло много болельщиков и «Зенита», и наших. Атмосфера была хорошая. Ради этого и хочется играть в футбол, чтобы была такая поддержка, независимо от того, болеют ли за тебя. Последний раз не помню дебоширские истории на трибунах. Помню, на «Петровском» ещё на «Динамо» — «Зенит», когда ещё Денисов играл за «Зенит».



На «Локомотив» приходили семьями: бабушки, дедушки. Семейный сектор был полностью забит. Все приходили на матч, потому что делали красивую и грамотную программу. Приходили и активные фанаты. Никакого хулиганства не было. Не припомню серьёзного хулиганства за последние годы», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.