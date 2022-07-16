В «Уфе» показали, как Агаларов прощался с футболистами и тренерским штабом

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов, перешедший в грозненскую команду из «Уфы», накануне трогательно попрощался с башкирской командой. Видео с прощанием 22-летнего футболиста опубликовано в группе «Уфы» «ВКонтакте».

Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. С тех пор нападающий принял участие в 43 матчах за команду, в которых забил 20 голов. В сезоне-2021/2022 Агаларов, забивший 19 голов, стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Однако это не помогло его команде избежать вылета в ФНЛ. С «Ахматом» Гамид подписал контракт на три года.

По информации «Чемпионата», сделка по переходу Агаларова обошлась «Ахмату» в € 1,5 млн. Ещё 50% «Уфа» получит от последующей продажи «Ахматом» нападающего.