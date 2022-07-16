Игроки скорбели по Ярцеву и Козлову, Мирзов ярко отмечал спасение. «Химки» — «Зенит»: фото

15 июля в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Химками». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче открыл полузащитник «Зенита» Вендел. «Химки» сравняли счёт на 85-й минуте: отличился Резиуан Мирзов. Подмосковная команда впервые набрала очки в игре с «Зенитом» в РПЛ с 2007 года.
Лучшие фото с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о задачах подмосковного клуба на наступивший сезон. Сегодня подопечные Сергея Юрана сыграли вничью с «Зенитом».
«Чем выше, тем лучше. Чем больше выиграем, тем лучше. Сейчас нет еврокубков. Свои силы проверить, хорошо поиграть, не получать травмы, больше выигрывать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 16 июля 2022
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