Сантос — о матче с «Химками»: после первых 20 минут мы перестали контролировать игру

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ничейный результат в матче с «Химками» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы очень хорошо играли первые 20 минут, контролировали мяч, доводили атаки до логического завершения, до ударов, забили красивый гол.



К сожалению, после этих 20 минут мы перестали контролировать игру, она перестала получаться такой, как мы хотели. Второй тайм нам совсем не удался, мы провели его совсем нехорошо. То, как мы провели его, помешало нам увезти три очка домой», — цитирует Дугласа Сантоса пресс-служба клуба.

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.