Вендел рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Химки»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ничейный результат в матче с «Химками» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думаю, мы хорошо провели первую половину игры, контролировали мяч. К сожалению, такие матчи — часть футбола. У этой ничьей горький привкус, но нам нужно работать и двигаться дальше. Поле было не полито, мяч двигался плохо. Это немного усложнило нашу игру, газон действительно был слишком сухим. Но это тоже часть футбола, хитрость хозяев — это их стадион, они делают то, что хотят. Впереди у нас матч в Петербурге, мы должны быть к нему готовы.

Мы уезжаем отсюда с грустными мыслями, потому что, как я уже сказал, мы хорошо играли, доминировали, вышли вперёд, а в концовке не удержали победу. Но нам нужно не опускать голову, а упорно работать, чтобы через неделю показать свою силу нашим болельщикам в родных стенах», — цитирует Вендела пресс-служба клуба.