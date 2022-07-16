Вендел рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Химки»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ничейный результат в матче с «Химками» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Думаю, мы хорошо провели первую половину игры, контролировали мяч. К сожалению, такие матчи — часть футбола. У этой ничьей горький привкус, но нам нужно работать и двигаться дальше. Поле было не полито, мяч двигался плохо. Это немного усложнило нашу игру, газон действительно был слишком сухим. Но это тоже часть футбола, хитрость хозяев — это их стадион, они делают то, что хотят. Впереди у нас матч в Петербурге, мы должны быть к нему готовы.
Мы уезжаем отсюда с грустными мыслями, потому что, как я уже сказал, мы хорошо играли, доминировали, вышли вперёд, а в концовке не удержали победу. Но нам нужно не опускать голову, а упорно работать, чтобы через неделю показать свою силу нашим болельщикам в родных стенах», — цитирует Вендела пресс-служба клуба.
- 16 июля 2022
-
01:14
-
01:05
-
01:00
-
00:53
-
00:37
-
00:30
-
00:21
-
00:18
-
00:08
-
00:07
-
00:07
-
00:00
- 15 июля 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:42
-
23:36
-
23:29
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:18
-
23:14
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:42