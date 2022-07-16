Федун: новость о смерти Ярцева меня просто прибила
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Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Георгия Ярцева. Специалиста не стало 15 июля, на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила. Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни… Вообще, ничто не предвещало такого. Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Ранее в «Спартаке» сообщили, что клуб возьмёт на себя организацию похорон Георгия Ярцева.
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