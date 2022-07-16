Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузяев: «Химки» играли при своих болельщиках, бились и заслужили одно очко

Кузяев: «Химки» играли при своих болельщиках, бились и заслужили одно очко
Комментарии

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев подвёл итог стартовой игры чемпионата России с «Химками», которая завершилась вничью 1:1.

«Конечно, мы приезжали за победой, за тремя очками, но считаю результат справедливым. «Химки» бились сегодня и заслужили одно очко. Во втором тайме соперник казался ближе к победе? Это было ожидаемо. «Химки» играли дома, при своих болельщиках. Они проигрывали 0:1, и было понятно, что будут идти вперёд. Мы видели это во втором тайме. Просто необходимо было забивать второй мяч – стало бы намного легче», – приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».

Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова.

Новость по теме
Вендел рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Химки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022