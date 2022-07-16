Кузяев: «Химки» играли при своих болельщиках, бились и заслужили одно очко

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев подвёл итог стартовой игры чемпионата России с «Химками», которая завершилась вничью 1:1.
«Конечно, мы приезжали за победой, за тремя очками, но считаю результат справедливым. «Химки» бились сегодня и заслужили одно очко. Во втором тайме соперник казался ближе к победе? Это было ожидаемо. «Химки» играли дома, при своих болельщиках. Они проигрывали 0:1, и было понятно, что будут идти вперёд. Мы видели это во втором тайме. Просто необходимо было забивать второй мяч – стало бы намного легче», – приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».
Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова.
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