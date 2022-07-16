Капитан «Химок» Тихий: для победы над «Зенитом» не хватило чуточку фарта, 10 сантиметров

Центральный защитник и капитан подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий высказался о ничейном исходе игры с «Зенитом» в 1-м туре чемпионата России.



«Результат закономерен. В первом тайме преимущество было на стороне «Зенита», практически полностью, у нас было пару моментов, а во втором тайме мы переломили игру. Кроме забитого гола, было ещё пару хороших эпизодов, могли забрать три очка. Чего не хватило для победы? Чуточку фарта, 10 сантиметров не хватило для забитого гола. Руденко и Зуев хорошо били на исполнение, но чуть не повезло. Игра с Никитиным? Алексей – опытный футболист, провёл много матчей в Премьер-Лиге. Конечно, есть что отлаживать в игре, мы провели на тренировочных сборах с ним два матча. До этого линия обороны была другой – я играл с Филиным и Данилкиным. Будем работать и налаживать связи на футбольном поле», – цитирует Тихого пресс-служба подмосковного клуба.



Напомним, 15 июля в стартовом туре РПЛ «Химки» и «Зенит» не определили победителя – 1:1. На 17-й минуте отличился полузащитник петербургской команды Вендел, но на 84-й минуте Резиуан Мирзов сравнял счёт.