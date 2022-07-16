Марио Балотелли может оказаться в Швейцарии

Швейцарский «Сьон» вступил в переговоры о приобретении нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли, сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира.



Сообщается, что выступавшему ранее за сборную Италии форварду предложен трёхлетний контракт. Также «Сьону» необходимо договориться с «Адана Демирспор», куда Балотелли перешёл только год назад – 7 июля 2021-го из «Монцы». У Марио действующий контракт до конца июня 2024-го.



Напомним, в Италии Балотелли выступал за «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешию» и «Монцу». В составе «Интера» форвард трижды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.



В сезоне-2021/2022 в составе «Адана Демирспор» 31-летний итальянский нападающий поучаствовал в 31 матче чемпионата Турции, забил 18 мячей и отдал четыре результативных передачи.