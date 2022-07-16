Жена Левандовского отреагировала на информацию о предстоящем переходе игрока в «Барселону»

Жена нападающего «Баварии» Роберта Левандовского Анна отреагировала на информацию о том, что мюнхенцы договорились с «Барселоной» по поводу трансфера игрока.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны достигли соглашения по переходу польского нападающего. Анна поставила лайк на этот пост.

Сообщалось, что Левандовски подпишет с «Барселоной» контрактное соглашение на три года. За этот трансфер «Барселона» заплатит € 50 млн.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что больше не будет играть за «Баварию». Его контракт с мюнхенским клубом истекает в 2023 году.

В прошлом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 46 матчах за «Баварию», в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 7 результативных передач.