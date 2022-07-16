«Я не знаю, что произойдёт». После матча с «Химками» Вендела снова спросили о «Фламенго»

Бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, который 15 июля забил «Химкам» и стал автором первого гола в новом сезоне РПЛ, вернули к теме возможного перехода во «Фламенго». Это произошло сразу после матча в подтрибунном помещении «Арены Химки», где футболист пообщался с работающим в Москве бразильским журналистом Фабио Алейшо.



«Сразу по окончании матча первого тура чемпионата России Фабио разговаривал с Венделом. На вопрос о переговорах с «Фламенго» полузащитник ответил: ничего не знаю, я не знаю, что произойдёт», – написал на своей странице в соцсетях Леонардо Жозе, коллега Фабио Алейшо, прикрепив видео этой беседы.



Отметим, Леонардо Жозе является редактором известного в Бразилии издания Coluna do Fla, который специализируется на новостях, связанных с «Фламенго».



Напомним, Вендел отказался использовать разрешение ФИФА и не покинул «Зенит» в межсезонье, однако «Фламенго» максимально настойчив и желает заполучить бразильца. Сообщалось, что клуб не оставляет попыток найти компромиссное решение и пытается договориться об аренде.



Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о Венделе так: «на сегодняшний день он игрок нашей команды и его здесь всё устраивает. Что будет дальше — посмотрим. Сейчас он работает, прекрасно тренируется и выкладывается на все сто процентов. Безусловно, для нас это очень важный игрок, которого мы хотим сохранить».

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