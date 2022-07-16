«Влюбился в «Барсу» благодаря Роналдиньо». «Барселона» представила Рафинью

Каталонский клуб представил уже экс-вингера «Лидс Юнайтед» Рафинью в качестве своего футболиста. Бразилец подписал четырёхлетний контракт с клаусулой в € 1 млрд.
«Я влюбился в «Барселону» со времён выступлений Роналдиньо и всегда мечтал тоже играть здесь. Много кто ещё из футболистов повлиял на меня – Деку, Неймар… Все они были теми, кто пробудил во мне желание приехать в Барселону и стать здесь чемпионом. «Барса» всегда сражается за трофеи. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде их завоевать. Думаю, удастся совместить два фактора – моё рвение добиваться успеха и выполнение задач, которые Хави будет передо мной ставить. Счастлив, что меня будет тренировать такая легенда, как он. Для меня это привилегия», – цитирует Рафинью официальный сайт «Барселоны».
Фото: соцсети ФК «Барселона»
В этот же день Рафинья прошёл углублённый медосмотр, а подписание контракта с участием президента клуба Жоана Лапорты было символическим и состоялось непосредственно на поле, перед журналистами.
Фото: соцсети ФК «Барселона»
Напомним, Рафинья выступал за «Лидс» с 2020 года. Всего бразильский форвард принял участие в 67 матчах за английскую команду, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. До «Лидса» Рафинья играл за «Аваи», «Виторию Гимарайнш», «Спортинг» и «Ренн». С 2021 года нападающий вызывается в национальную команду Бразилии.
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