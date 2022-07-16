Экс-игрок «Динамо Киев» высказался о Тимощуке в контексте ситуации между РФ и Украиной

Бывший нападающий «Динамо Киев» Виктор Леоненко высказал своё мнение о помощнике главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолии Тимощуке в контексте ситуации между Россией и Украиной.

«По поводу Тимощука. Что, каждый человек должен быть смелым? Зачем судить человека, который боится или трус. Ну, давай нападём на Тимощука, как все сделали. Я считаю, что его вообще трогать нельзя. Зачем его оскорблять?», — приводит слова Леоненко Sport Arena TV.

Напомним, Анатолий Тимощук с марта 2017 года входит в тренерский штаб «Зенита». За период игровой карьеры Тимощук успел поиграть, помимо «Зенита», за «Волынь», донецкий «Шахтёр», «Баварию» и казахстанский «Кайрат».

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