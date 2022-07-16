Globo: ЦСКА вступил в переговоры по защитнику Мойзесу, которым интересовался в 2017 году

27-летний левый бразильский крайний защитник «Интернасьонала» Мойзес вновь попал в сферу интересов московского ЦСКА. Об этом сообщает авторитетное бразильское издание Globo Esporte.
Как отмечает источник, в офис «Интернасьонала» уже поступило первое официальное предложение армейского клуба по игроку. Переговоры между сторонами находятся в самом разгаре, а завершиться они могут уже в ближайшие часы. При этом, пока нет никаких подробностей возможной суммы трансфера, однако, клуб не против расстаться с футболистом с целью разгрузки зарплатной ведомости.
Мойзес стал игроком «Интернасьонала» зимой 2022 года. Им удалось подписать его в качестве свободного агента, после того, как завершился срок аренды из клуба «Байя». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,6 млн.
При этом, в 2017 году, сам футболист, ещё будучи игроком «Коринтианса», признавался, что вёл переговоры о переходе в ЦСКА. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 17 встречах за «Интернасьональ» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
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