Леонид Слуцкий высказался о готовности «Рубина» к старту сезона в Первой лиге

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче первого тура Первой лиги с подмосковной «Родиной».

«Результат сбора всегда показывает сезон. Можно сколько угодно анализировать сборы, но только сезон покажет, насколько мы эффективно и правильно сработали. Есть, как всегда, мелкие повреждения, это классическая история. В целом, мы сделали то, что планировали, основная масса футболистов с предложенным объемом справилась.

Старт сезона матчем с «Родиной»? Это молодая команда, которую с выходом в Первую лигу пополнили несколько опытных игроков, которые имеют опыт игры не только в Первой лиге, но и в Премьер-Лиге, например, центральные защитники Аликин и Рыков. Они все игры играли в Турции на сборах, поэтому достаточно сложно было найти их матчи и проанализировать. Поэтому мы больше отталкиваемся от игровых моделей, которые использовались ранее.

Можно ли записывать «Рубин» в фавориты сезона? У нас достаточно опытная команда, вряд ли её можно давить. Но чтобы записывать или не записывать в фавориты, нужно примерно понимать, в какой футбол и как команда будет играть. У нас понимание есть, но насколько оно реализуется, посмотрим. В любом случае из тех, кто появится в игре с «Родиной» на поле, буквально только несколько человек были у нас в прошлом сезоне. У нас новая команда, первая официальная игра. Я не думаю, что мы являемся гиперфаворитами. Хотя, безусловно, стремимся к победе в каждом матче», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте клуба.

Напомним, встреча между «Рубином» и «Родиной» пройдёт в воскресенье, 17 июля, на домашнем стадионе казанского клуба – «Ак Барс Арене». Начало – 18:00 мск.

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