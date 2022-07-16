Финляндия — Германия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 16 июля, на стадионе «МК» в Милтон-Кинсе (Англия) состоится встреча третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу – 2022 в квартете B между сборными Финляндии и Германии. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Транслировать игру будет телеканал «Матч! Футбол 2».

Напомним, в первых двух турах футболистки Финляндии потерпели два поражения – от Испании (1:4) и Дании (0:1). Германия же, наоборот, стартовала с двух побед кряду – над Данией (4:0) и Испанией (2:0).

Германия является лидером группы B после двух туров, набрав шесть очков. Следом за ней располагаются Испания (3) и Дания (3). Финляндия же замыкает турнирную таблицу, не набрав очков.

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