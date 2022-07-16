Ловчев рассказал, как Бесков предлагал пожизненно дисквалифицировать Георгия Ярцева

Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал историю о том, как заслуженный тренер СССР Константин Бесков предлагал дисквалифицировать футболиста Георгия Ярцева.

«Там была ситуация такая, когда Константин Иванович чуть Ярцева не «закопал», откровенно говоря. Об этом практически никто не знает. Мы играли две последние игры, в Душанбе и Ташкенте, первый матч сыграли 0:0, это мешало нам выйти дальше.



Константин Иванович на разборе наехал на Жору, что он не забил, он назабивал 20 мячей, а здесь не забил. Там ещё одна ситуация с квартирой была… Жора обиделся и уехал в Кострому, сказав, что не будет играть за «Спартак».



Потом было собрание, Константин Иванович выступил и сказал, что Ярцев — зазнавшийся человек, которого мы сделали здесь футболистом, его нужно пожизненно дисквалифицировать. Я встал тогда и сказал: у нас в «Спартаке» всегда к таким людям, которые ему помогают, с добром относятся. Это времена Старостина, ну и воспитание Старостина. И Жорку тогда вернули, он доиграл, и мы знаем, каким стал футболистом. Он всего сыграл три-четыре года за «Спартак», но это легенда, которая осталась на все времена», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Аршавин обратился к болельщикам перед матчем легенд.