Первый тренер Миранчука: переход в «Рому» стал бы огромным шагом вперёд для Алексея

Александр Воронков, первый тренер 26-летнего атакующего полузащитника сборной России и итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Рому».

«Конечно, я хотел бы, чтобы Лёша оказался в «Роме». Для него это будет огромный шаг вперёд. Как человек, причастный к воспитанию этого футболиста, я хочу, чтобы он забрался как можно выше и однажды оказался в «Барселоне» или мадридском «Реале». Если такая вероятность действительно есть, то это здорово. Другой вопрос, будет ли Моуринью давать ему игровое время и доверять, чего нет в «Аталанте». На самом деле это самое главное: посади того же Месси или Роналду наглухо на замену и выпускай на 15 минут — что от них останется?

Что касается стиля «Ромы», то здесь не должно быть вопросов. Чем выше уровень и мастерство команды, тем проще в ней играть. Находясь с такими качественными футболистами в одной команде, Алексей будет развиваться ещё быстрее. «Рома» на данный момент сильнее «Аталанты», поэтому, естественно, у него будет огромная мотивация, его уровень будет расти. Там ему было бы легче раскрыться, но только в случае, если он будет играть как минимум 45 минут.

Здесь самое главное, чтобы у Алексея было желание и заинтересованность в этой команде и в тренере. Если это есть, то всё должно быть хорошо. Моуринью — хороший тренер, с изюминкой. Он сможет многому научить Алексея, если переход состоится.

Лёше я желаю профессионального роста — время ещё есть. Нужно не упустить этот шанс. На мой взгляд, пока есть возможность остаться в Европе и попробовать ещё раз, ею нужно пользоваться. Я лично очень надеюсь, что Алексей этим шансом воспользуется. Желаю ему огромной удачи в этом деле. Я в него верю», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Миранчук принял участие в 25 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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