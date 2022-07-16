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Агент нападающего Али Соу заявил, что его клиент намерен вернуться в «Ростов» через год

Агент нападающего Али Соу заявил, что его клиент намерен вернуться в «Ростов» через год
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Луиджи Соррентино, агент 28-летнего гамбийского нападающего Али Соу, высказался о приостановке контракта своего клиента с «Ростовом» и переходе в турецкий «Анкарагюджю».

«Почему Али ушёл? Было некоторое недопонимание в клубе. Но не с тренером, речь не про него. С кем именно? Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернётся в следующем году.

Как в клубе отреагировали на решение Соу? Естественно, не обрадовались его уходу. Но мы достигли договорённостей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернётся в «Ростов», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Али Соу принял участие в 19 встречах за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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