Сергей Ребров: считаю неуместными упрёки в адрес Ярмоленко насчёт того, что он не патриот

Главный тренер арабского «Аль-Айна» Сергей Ребров высказал своё мнение об упрёках в адрес новичка команды украинца Андрея Ярмоленко.

«Я не считаю, что сборная Украины из-за этого что-то потеряет. Напротив, здесь, ещё раз замечу, интересный чемпионат, и конкуренция в нём не хуже, чем, например, ожидается в УПЛ. Во-вторых, я сказал Андрею, когда он со мной советовался, что на первом месте у него, отца троих детей, должна быть семья. Любой футболист в 32 года должен о ней заботиться в первую очередь.



Дальше. Я не доверяю слухам, которые ещё куда-то сватали Ярмоленко. Да, была информация в СМИ, но не было официальных комментариев, а также слов самого Андрея. Поэтому считаю вообще неуместными упрёки в адрес футболиста относительно того, что он не патриот — не захотел возвращаться в Украину. Пусть все так помогают своей стране и родному городу, как это делает Ярмоленко. Скажу откровенно, когда в феврале я открыл фонд помощи Украине, то Андрей был первым, кто опрокинул туда деньги. Я видел эту сумму, и она была достаточно существенной.

Своей игрой Андрей Ярмоленко будет постоянно обращать внимание на нашу страну. Здесь довольно обширная украинская диаспора, но теперь на матчах Аль-Айна вы увидите ещё больше сине-желтых флагов", — приводит слова Реброва Команда №1.

Самые возрастные тренеры в футболе.