Бышовец высказался о борьбе за титул в чемпионате России в нынешнем сезоне

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом России по футболу в пятый раз кряду.

«Чемпионат России — очень предсказуемый. На титул пятый год претендует, по сути, одна команда: «Зенит». Он усиливается, меняется. И с большой долей вероятности снова выиграет чемпионский титул. Остальные? А кто? Многие команды пострадали из-за отъезда игроков. В «Динамо» — новый тренер. В ЦСКА – новый тренер. Стабильности от них ждать трудно.

Я смотрел, как «Спартак» играл за Суперкубок. Видно, что новый тренер приехал, не разобрался, пытался «с колёс» предложить какой-то вариант победы, не зная ни «Зенита», ни потенциала своих игроков. Первые двадцать минут матча можно воспринимать как кредо Абаскаля. Но это не тот способ, с помощью которого можно было победить «Зенит». У петербуржцев — явное преимущество в качестве игроков. Надо было этому-то что-то противопоставить, а не пытаться играть в открытый футбол. «Зенит» получил четыре шанса для контратаки, идеально их реализовал. Это как пример, свидетельствующий о том, что Абаскалю, как и другим новым тренерам наших команд, потребуется время, чтобы адаптироваться в России. Это проблема.

Другая проблема — отсутствие целей в виде еврокубков, которые преследовали наши клубы. Пусть они там ничего не добивались, но всё же. Еврокубки — возможность прогрессировать, проверять себя на этом уровне. Сборная сейчас тоже не играет. Нужно создавать программу, которая позволит там развивать игроков, строить какую-то вертикаль на уровне национальных команд. Иначе тренеры Карпин и Галактионов, получается, занимаются только клубами.

Я смотрю чемпионат России не эмоциями, как болельщики. Для меня это работа: отслеживаю игроков, становление команд – таких как «Краснодар». Хочется, чтобы и в «Зените» не только совершали дорогостоящие покупки, но и думали о развитии молодых футболистов, о перспективе», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, накануне «Зенит» оступился в матче первого тура РПЛ с подмосковными «Химками», сыграв вничью – 1:1.

Какие российские клубы пропали в последние годы?