Экс-защитник «Спартака» Никифоров рассказал, каким ему запомнился Георгий Ярцев

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением об ушедшем накануне из жизни экс-тренере красно-белых Георгии Ярцеве, назвав его отличительные особенности.

«Я играл в «Спартаке», когда Олег Иванович (Романцев. – Прим. «Чемпионата») взял паузу и командой руководил Георгий Саныч. Мы сборы с ним проходили. Очень хороший и порядочный человек, быстро отходил. У нас за всё время с ним произошел всего один небольшой конфликтик, когда он тренировал «Спартак». Ярцев видел меня на позиции Виктора Онопко — переднего защитника, а я не хотел там играть. На сборах мы проводили товарищеские матчи, я был капитаном и из-за меня в контрольных играх пропускали мячи. Я ошибался. И из-за этого поспорили. Но ситуацию разрешили очень легко. Я подошел к Олегу Ивановичу, объяснил ситуацию — он видел, что происходило. Романцев сказал не переживать, пообещал поговорить с Георгием Александровичем. И всё.

Я запомнил Ярцева очень порядочным человеком. Если ты сделал что-то не то, он всегда говорил всё тебе в лицо, никогда не говорил плохого за спиной. Это качество мне очень сильно в нём нравилось, с ним можно было поговорить один на один, объяснить, в чём я вижу проблему, и он без проблем рассказывал в ответ про себя, свои истории, как он выходил из подобных ситуаций. Царство ему небесное, очень плохая новость», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».

Напомним, прославленного российского тренера не стало вчера, 15 июля, на 75-м году жизни. По предварительным данным причиной смерти послужила сердечная недостаточность.

Последнее интервью Георгия Ярцева.