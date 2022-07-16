Газзаев — о смерти Ярцева: мне сложно говорить. Не верю, что его больше нет

Бывший футболист и тренер Валерий Газзаев высказался о смерти экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.
«Это крайне тяжёлое известие. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Я его очень хорошо знал. Он был настоящим другом и товарищем, а еще прекрасным тренером, очень любившим свою работу и отдающимся ей полностью.
Мне сложно говорить… Я не верю, что это произошло. Георгий Александрович заслужил, чтобы о нём говорили только тёплые слова. Мы с ним близко дружили, несмотря на то, что играли в разных клубах. Я не верю, что его больше нет», — приводит слова Газзаева Sport24.
Напомним, о смерти Георгия Ярцева стало известно вчера, 15 июля. По сообщениям различных СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Последнее интервью Георгия Ярцева.
- 16 июля 2022
-
07:09
-
06:56
-
06:55
-
06:45
-
06:44
-
06:30
-
06:28
-
06:22
-
06:13
-
05:59
-
05:55
-
05:50
-
05:36
-
05:29
-
05:17
-
05:00
-
04:51
-
04:36
-
04:33
-
04:07
-
04:03
-
03:49
-
03:35
-
03:33
-
03:11
-
03:04
-
02:52
-
02:51
-
02:30
-
02:21
-
02:00
-
01:54
-
01:32
-
01:28
-
01:14