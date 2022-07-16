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Газзаев — о смерти Ярцева: мне сложно говорить. Не верю, что его больше нет

Газзаев — о смерти Ярцева: мне сложно говорить. Не верю, что его больше нет
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Бывший футболист и тренер Валерий Газзаев высказался о смерти экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.

«Это крайне тяжёлое известие. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Я его очень хорошо знал. Он был настоящим другом и товарищем, а еще прекрасным тренером, очень любившим свою работу и отдающимся ей полностью.

Мне сложно говорить… Я не верю, что это произошло. Георгий Александрович заслужил, чтобы о нём говорили только тёплые слова. Мы с ним близко дружили, несмотря на то, что играли в разных клубах. Я не верю, что его больше нет», — приводит слова Газзаева Sport24.

Напомним, о смерти Георгия Ярцева стало известно вчера, 15 июля. По сообщениям различных СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Последнее интервью Георгия Ярцева.

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