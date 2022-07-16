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«Монако» объявил о приобретении Эмболо из мёнхенгладбахской «Боруссии»

«Монако» объявил о приобретении Эмболо из мёнхенгладбахской «Боруссии»
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25-летний швейцарский нападающий Брил Эмболо стал игроком «Монако» в результате переходе из мёнхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает пресс-служба монегасков на официальном сайте клуба.

«Я очень рад присоединиться к «Монако» и стать частью этого великолепного проекта. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленную мне возможность присоединиться к такому великому клубу. Я хочу как можно быстрее интегрироваться и привнести свой вклад в команду. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с одноклубниками и Лигой 1, уровень которой постоянно развивается», — заявил Эмболо после перехода.

Согласно данным Transfermarkt трансфер Эмболо обошёлся «Монако» в € 12,5 млн. В прошлом сезоне за «Боруссию» игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами.

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