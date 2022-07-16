«Покидаю клуб ради новой возможности в карьере». Иван попрощался перед отъездом в «Зенит»

Бразильский голкипер «Коринтианс» Иван попрощался со своим клубом перед вылетом в расположение «Зенита».

«Я покидаю „Коринтианс“ ради новой возможности в моей карьере. Я очень ценю клуб, который открыл мне свои двери и дал возможность познакомиться с этой страстной публикой. Я оставляю здесь благодарность своим коллегам, которые многому меня ежедневно учили, советовали, и сотрудникам клуба, которые нам очень помогали, чтобы в нашей работе всё шло хорошо. Я с буду болеть за вас издалека! Спасибо и вперёд, „Коринтианс“, — написал Иван в одной из социальных сетей.

Напомним, Иван и Густаво Мантуан перешли в «Зенит» на правах годичной двухсторонней аренды. В обратном направлении в «Коринтианс» недавно отправился нападающий санкт-петербургского клуба Юри Алберто.

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