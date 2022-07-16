«ПСЖ» близок к трансферу форварда «Реймса» за € 35 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал трансфер нападающего «Реймса» Уго Экитике, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, стороны уже согласовали все существенные условия перехода, а самому футболисту осталось пройти медицинское обследование перед подписанием контракта. Трансфер нападающего обойдётся чемпионам Франции в € 35 млн.
К подписанию футболиста был близок английский «Ньюкасл Юнайтед», однако осуществить сделку по различным причинам клубу не удалось.
В сезоне-2021/2022 Экитике провёл 26 матчей за «Реймс» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Он неоднократно вызывался в молодёжную сборную Франции.
20-летний Уго Экитике является воспитанником «Реймса». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 28 млн.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса.
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