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«ПСЖ» близок к трансферу форварда «Реймса» за € 35 млн

«ПСЖ» близок к трансферу форварда «Реймса» за € 35 млн
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Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал трансфер нападающего «Реймса» Уго Экитике, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, стороны уже согласовали все существенные условия перехода, а самому футболисту осталось пройти медицинское обследование перед подписанием контракта. Трансфер нападающего обойдётся чемпионам Франции в € 35 млн.

К подписанию футболиста был близок английский «Ньюкасл Юнайтед», однако осуществить сделку по различным причинам клубу не удалось.

В сезоне-2021/2022 Экитике провёл 26 матчей за «Реймс» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Он неоднократно вызывался в молодёжную сборную Франции.

20-летний Уго Экитике является воспитанником «Реймса». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 28 млн.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса.

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Источник: «ПСЖ» и «Челси» были проинформированы о переходе Левандовского в «Барселону»
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