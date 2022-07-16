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В «Барселоне» неоднозначно высказались о возможной продаже Френки де Йонга

В «Барселоне» неоднозначно высказались о возможной продаже Френки де Йонга
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что сине-гранатовым вовсе не обязательно продавать 25-летнего нидерландского полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить финансовое положение клуба.

«Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга, абсолютно неправильно так рассуждать. Решение будет зависеть и от Хави после предсезонного турне в США», — приводит слова Лапорты Manchester Evening News.

При этом коллега Лапорты, спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани, дал почти противоположный комментарий: «Френки — очень важный игрок. Мы полностью рассчитываем на него, но финансовый фэйр-плей вынуждает нас продавать игроков».

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Де Йонг чудом не забил в пустые ворота.

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