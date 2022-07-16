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Аленичев — о Ярцеве: это был с большой буквы великий и добродушный человек

Аленичев — о Ярцеве: это был с большой буквы великий и добродушный человек
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об ушедшем на 75-м году жизни экс-наставнике красно-белых Георгии Ярцеве.

«Это был с большой буквы великий, добродушный человек, который в 1996 году с нами, с детским садом, в который никто не верил, сделал практически невозможное. Буквально четыре дня назад был в Питере всей спартаковской командой, и тут такая новость шокирующая. Нет слов, не верится просто», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

Напомним, прославленного российского тренера не стало вчера, 15 июля, на 75-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти послужила сердечная недостаточность.

В качестве главного тренера Ярцев работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсави» и московском «Спартаке». 8 июля 2022 года Ярцев вместе с Олегом Романцевым руководил красно-белыми в матче ветеранов с «Зенитом» (0:2) на «Петровском». Встреча проходила в преддверии матча за Суперкубок России между этими клубами.

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