Федотов высказался о предстоящем дебюте в качестве тренера ЦСКА в официальном матче

55-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавивший ЦСКА в текущее межсезонье, высказался о предстоящем дебюте в качестве главного тренера армейцев в официальном матче, который состоится в первом туре чемпионата России с «Уралом».
«В последние дни перед стартом дыхание чемпионата ощущается всё сильнее. Конечно, все мы находимся в предвкушении, хочется, чтобы команда встретила сезон во всеоружии. Волнение? Его испытываешь перед каждым матчем. Мы и футболистов настраиваем на то, что эмоции должны быть правильными. Они не должны зашкаливать, но, если перед матчем игрок не испытывает волнения, значит, что-то у него идёт не так. Футбол – это в первую очередь праздник.
Не зря говорят, что в футболе случайностей не бывает. Вот и первый мой официальный матч в ПФК ЦСКА выпало играть с «Уралом», клубом, где я вырос и начинал выступать. Провёл там очень много лет, для меня это действительно родная команда. Вместе с тем ни о какой принципиальности предстоящей встречи не может быть и речи. Это матч-открытие сезона, само по себе очень значимое событие. Для меня лично игра действительно особенная, но по иной причине. Это будет мой дебют в ПФК ЦСКА, и я надеюсь, что команда подойдёт к нему полностью подготовленной», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев на официальном сайте клуба.
Напомним, встреча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Уралом» состоится уже сегодня, 16 июля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 15:00 мск.
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