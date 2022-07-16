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Расписание матчей женского Евро-2022 на 16 июля

Расписание матчей женского Евро-2022 на 16 июля
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Сегодня, 16 июля, в рамках третьего тура группового этапа в группе В женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Дании и Испании. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

В это же время начнётся вторая игра группы В: Финляндия — Германия. Матч будет сыгран на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинсе. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лидером группы B после двух туров является Германия, имеющая в своём активе шесть очков. Испания и Дания имеют по три очка, сборная Финляндии очков пока не набрала.

Андрей Аршавин — о женском футболе.

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