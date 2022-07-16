Экс-игрок «Динамо Киев» защитил российских спортсменов в ситуации между РФ и Украиной

Бывший нападающий «Динамо» (Киев) Виктор Леоненко выступил с защитой российских спортсменов в контексте ситуации между Россией и Украиной.

«Российские спортсмены не то что не виноваты, они ничего не могут сделать. Они ничего не решают. Там решает один человек. Что на них кричать? Не говорят и не говорят. Спортсмены в России, и не только там, и так пострадали, потому что их отовсюду выбросили. Это хорошо или плохо для спорта? Спортсмены ничего не решают, толку их судить», — приводит слова Леоненко Sport Arena TV.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро–2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Какие российские клубы пропали в последние годы?