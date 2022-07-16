«Зенит» оступился на старте РПЛ, Кулибали стал игроком «Челси». Главное к утру
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Санкт-петербургский «Зенит» стартовал с ничьей в чемпионате России по футболу, защитник Калиду Кулибали перебрался в английскую Премьер-лигу, а «Барселона» после длительных переговоров близка к приобретению Роберта Левандовского. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» потерял очки в первом матче РПЛ, сыграв вничью с «Химками».
- Калиду Кулибали стал игроком «Челси».
- «Барселона» достигла договорённости с «Баварией» о переходе Левандовского.
- Рублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде.
- «Ещё один псих собирается завоевать мир». Мантуан опубликовал пост перед отъездом в Россию.
- Кварацхелия на презентации в «Наполи»: уехал из России, потому что были свои причины.
- Источник: «Зенит» предложил € 14 млн за футболиста «Фенербахче».
- Алан Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ и Турции.
- CAS отклонил апелляции РФС к ФИФА и УЕФА.
- Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед».
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