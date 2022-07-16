«Зенит» оступился на старте РПЛ, Кулибали стал игроком «Челси». Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» стартовал с ничьей в чемпионате России по футболу, защитник Калиду Кулибали перебрался в английскую Премьер-лигу, а «Барселона» после длительных переговоров близка к приобретению Роберта Левандовского. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».