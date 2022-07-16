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«Зенит» оступился на старте РПЛ, Кулибали стал игроком «Челси». Главное к утру

«Зенит» оступился на старте РПЛ, Кулибали стал игроком «Челси». Главное к утру
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Санкт-петербургский «Зенит» стартовал с ничьей в чемпионате России по футболу, защитник Калиду Кулибали перебрался в английскую Премьер-лигу, а «Барселона» после длительных переговоров близка к приобретению Роберта Левандовского. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» потерял очки в первом матче РПЛ, сыграв вничью с «Химками».
  2. Калиду Кулибали стал игроком «Челси».
  3. «Барселона» достигла договорённости с «Баварией» о переходе Левандовского.
  4. Рублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде.
  5. «Ещё один псих собирается завоевать мир». Мантуан опубликовал пост перед отъездом в Россию.
  6. Кварацхелия на презентации в «Наполи»: уехал из России, потому что были свои причины.
  7. Источник: «Зенит» предложил € 14 млн за футболиста «Фенербахче».
  8. Алан Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ и Турции.
  9. CAS отклонил апелляции РФС к ФИФА и УЕФА.
  10. Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед».
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