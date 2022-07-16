Футболист «Химок» Камышев: в концовке матча играли лучше «Зенита». Потеряли два очка
Поделиться
Полузащитник «Химок» Илья Камышев прокомментировал ничейный исход в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Остановили беспроигрышную серию «Зенита» в первом туре впервые за шесть лет? Спокойно отношусь к этому. Результатом довольны. В концовке играли лучше «Зенита» — могли забить и выиграть. По такой игре «Химки» больше потеряли два очка», — передаёт слова Камышева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова. Встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1.
Комментарии
- 16 июля 2022
-
10:20
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:24
-
08:19
-
08:00
-
07:54
-
07:53
-
07:45
-
07:34
-
07:30
-
07:24
-
07:09
-
06:56
-
06:55
-
06:45
-
06:44
-
06:30
-
06:28
-
06:22
-
06:13
-
05:59
-
05:55
-
05:50
-
05:36
Партнерский контент