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Футболист «Химок» Камышев: в концовке матча играли лучше «Зенита». Потеряли два очка

Футболист «Химок» Камышев: в концовке матча играли лучше «Зенита». Потеряли два очка
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Полузащитник «Химок» Илья Камышев прокомментировал ничейный исход в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Остановили беспроигрышную серию «Зенита» в первом туре впервые за шесть лет? Спокойно отношусь к этому. Результатом довольны. В концовке играли лучше «Зенита» — могли забить и выиграть. По такой игре «Химки» больше потеряли два очка», — передаёт слова Камышева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова. Встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1.

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