Дания — Испания: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) состоится встреча третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу – 2022 Дания — Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Транслировать игру будет телеканал «Матч! Футбол 1».



Сборная Испании набрала три очка в двух турах и занимает второе место в турнирной таблице группы B. Датская национальная команда (3) — на третьем месте. Соперниками сборных Испании и Дании по группе B являются национальные команды Германии (6) и Финляндии (0). Ранее женская сборная Германии досрочно оформила выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов.