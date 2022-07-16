Радимов — о Ярцеве: сижу и реву. Лучший тренер в жизни

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об уходе из жизни бывшего наставника красно-белых Георгия Ярцева. Специалиста не стало вчера, 15 июля, на 75-м году жизни.



«Человечище… Я сижу и реву. Не знаю, что говорить. Это был лучший тренер в моей жизни», — цитирует Радимова «Р-Спорт».



В годы игровой карьеры Георгий Александрович выступал за два «Спартака» — из Костромы и Москвы. Также Ярцев играл в составе ЦСКА, «Искры» (Смоленск) и «Москвича». В качестве главного тренера он работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсами» и московском «Спартаке».



8 июля 2022 года Ярцев вместе с Олегом Романцевым руководил красно-белыми в товарищеской игре с «Зенитом» (0:2) в рамках матча ветеранов на «Петровском». Встреча проходила в преддверии матча за Суперкубок России между этими клубами.

Новость по теме Названа предварительная причина смерти Георгия Ярцева