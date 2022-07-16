Ивановский «Текстильщик» креативно представил новую форму
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«Текстильщик» выпустил ролик, в котором представил новую форму команды на сезон-2022/2023.
В видео простые жители Иваново одеты в новую экипировку местной команды. Комплекты формы выполнены в красном и белом цветах с небольшим узором. На груди расположен логотип технического спонсора «Текстильщика» и эмблема ивановского клуба. На эмблеме, расположенной на спине, написано «85». 6 августа текущего года клубу исполнится 85 лет.
Фото: ФК «Текстильщик»
«Текстильщик» выступает во втором дивизионе России. В матче первого тура ФНЛ-2 сезона-2022/2023 ивановская команда сыграет с «Муромом». Встреча состоится сегодня, 16 июля. В прошлом сезоне «Текстильщик» играл в ФНЛ, но не сумел сохранить прописку, заняв 20-е место в турнирной таблице.
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