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Ивановский «Текстильщик» креативно представил новую форму

Ивановский «Текстильщик» креативно представил новую форму
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«Текстильщик» выпустил ролик, в котором представил новую форму команды на сезон-2022/2023.

В видео простые жители Иваново одеты в новую экипировку местной команды. Комплекты формы выполнены в красном и белом цветах с небольшим узором. На груди расположен логотип технического спонсора «Текстильщика» и эмблема ивановского клуба. На эмблеме, расположенной на спине, написано «85». 6 августа текущего года клубу исполнится 85 лет.

Фото: ФК «Текстильщик»

«Текстильщик» выступает во втором дивизионе России. В матче первого тура ФНЛ-2 сезона-2022/2023 ивановская команда сыграет с «Муромом». Встреча состоится сегодня, 16 июля. В прошлом сезоне «Текстильщик» играл в ФНЛ, но не сумел сохранить прописку, заняв 20-е место в турнирной таблице.

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