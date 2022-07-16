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Роберт Левандовски прибыл на базу «Баварии», чтобы попрощаться с партнёрами по команде

Роберт Левандовски прибыл на базу «Баварии», чтобы попрощаться с партнёрами по команде
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски приехал на базу мюнхенского клуба, чтобы освободить свой шкафчик и попрощаться с товарищами по команде, сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Левандовски перейдёт из «Баварии» в «Барселону». Стороны согласовали все условия трансфера польского нападающего. Ожидается, что Левандовски заключит с каталонским клубом контракт, рассчитанный до 2025 года. Сумма трансфера составит € 50 млн.

В прошлом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 46 матчах «Баварии» во всех турнирах, забил 50 голов (35 – в Бундеслиге, 13 – в Лиге чемпионов, два – в Суперкубке Германии) и отдал семь результативных передач.

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