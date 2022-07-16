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Максим Турищев продлил контракт с «Ростовом» и перешёл в «Торпедо» на правах аренды

Максим Турищев продлил контракт с «Ростовом» и перешёл в «Торпедо» на правах аренды
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Нападающий Максим Турищев продлил соглашение с «Ростовом», после чего был арендован «Торпедо», сообщает пресс-служба ростовчан. Аренда рассчитана до конца сезона-2022/2023.

Турищев — воспитанник московского «Локомотива». Права на футболиста принадлежат «Ростову». В прошлом сезоне 20-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Ранее вратарь Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешёл в «Торпедо» на правах аренды.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» вышло в РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».

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