ЦСКА — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА сыграет с «Уралом». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.