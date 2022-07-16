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Масалитин: каждая игра для ЦСКА — становление. Команда должна обыгрывать «Урал»

Масалитин: каждая игра для ЦСКА — становление. Команда должна обыгрывать «Урал»
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ с «Уралом».

«ЦСКА сейчас будет доказывать свою состоятельность, потому что многое изменилось. Каждая игра для них сейчас — это становление. Возможны качели туда-сюда от игры к игре. Надо набраться терпения и смотреть, как ситуация будет развиваться.

ЦСКА должен обыгрывать «Урал». Но с приходом нового тренера требуется время. По мановению палочки ничего не делается. Интересно, что сам Федотов начинал в «Урале»: он там работал вторым тренером. Интрига только в этом может быть. На бумаге ЦСКА фаворит.

Вчера тоже все думали, что «Зенит» победит, а они потеряли очки. Сейчас будут притирочные пять туров: пока команды раскатятся, войдут в игровой ритм, а потом уже можно делать выводы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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