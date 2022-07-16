Отец Хесуса Медины: моего сына всё устраивает в ЦСКА

Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, поделился мнением о будущем сына. Он отметил, что футболиста полностью устраивает армейский клуб.



«Роман Бабаев говорил что-то о дополнительных соглашениях с легионерами? Если честно, ничего про это не знаю. Мой сын имеет контракт с ЦСКА ещё на три года, его всё устраивает, и он не намерен уходить из команды прямо сейчас. Не думаю, что нужны ещё какие-то соглашения. Повторюсь, Хесус прекрасно чувствует себя в России, ему всё нравится, всё в порядке», – цитирует Франциско Медину «Евро-Футбол.Ру».



ЦСКА сыграет в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 16 июля. Игра ЦСКА — «Урал» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.