«Оренбург» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Артур Фёдоров.
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Оренбург» получил шанс выступить в РПЛ по итогам минувшего сезона в Футбольной национальной лиге. «Крылья Советов» завершили прошлый сезон на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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