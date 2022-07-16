Илья Лантратов ответил на вопрос, останется ли он в «Химках»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов ответил на вопрос, останется ли он в подмосковном клубе. Он сообщил, что «Зенит» не выходил на него с конкретным предложением.



«Пока рано говорить, остаюсь ли я, потому что первый тур только прошёл. Но я в «Химках».



«Зенит» ничего не предлагал. Другие команды тоже ничего не предлагали.



Могу ли заявить, что на 100% остаюсь? Я ничего не могу заявить. Первый тур прошёл, всё хорошо», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова. Встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1.