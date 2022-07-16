ЦСКА — «Урал»: составы команд на матч первого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».



ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.



«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов, Бикфалви.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.