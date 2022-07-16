Кухарчук: у «Зенита» почти не было моментов. «Химки» — это сила!

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Мой прогноз на второй тайм сбылся? Конечно, я пророк! Хорошо начать сезон с ничьей. Тем более что с таким «Зенитом», как показывают последние игры, это хороший результат. Счёт 1:1, достойный результат, плюс — у них практически не было моментов.



Удивил такой пассивный «Зенит»? Нет, потому что «Химки» — это сила!» — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Химки» спаслись от вылета из РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».