Кухарчук: у «Зенита» почти не было моментов. «Химки» — это сила!
Поделиться
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
«Мой прогноз на второй тайм сбылся? Конечно, я пророк! Хорошо начать сезон с ничьей. Тем более что с таким «Зенитом», как показывают последние игры, это хороший результат. Счёт 1:1, достойный результат, плюс — у них практически не было моментов.
Удивил такой пассивный «Зенит»? Нет, потому что «Химки» — это сила!» — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Химки» спаслись от вылета из РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».
Комментарии
- 16 июля 2022
-
14:58
-
14:57
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:09
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:34
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:29
-
12:27
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
11:32
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:39
-
10:36
-
10:20
Партнерский контент