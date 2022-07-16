Обляков: cтанцевать лезгинку в честь Дзаги? Что-то точно придумаю персонально для него!

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что подготовит что-то специальное для бывшего игрока армейцев Алана Дзагоева. Именно от него футболист красно-синих получил 10-й номер.



«Говорят, «десятка» прокачивает скилл танцевания лезгинки? У осетин – наверное. На себе я пока этого не замечал. Именно насчёт лезгинки не думал, но вообще была мысль отпраздновать если не в стиле Дзаги, то персонально для него. Надеюсь, что голы пойдут, а уж отпраздновать найдём как.



Полностью осознаю, что носить «десятку», тем более в ЦСКА — большая честь. Мне всегда нравился этот номер, под ним мечтают играть многие футболисты. Но я совершенно не зацикливаюсь на нём, самое главное – показывать достойную игру», — цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА.