Новичок «Химок» Гбане заявил, что останется в клубе на весь сезон

Новичок «Химок» Роман Мори Гбане сообщил, что планирует провести в подмосковном клубе весь сезон.

«Я остаюсь в «Химках» на весь сезон. Разрешение легионерам от ФИФА приостанавливать контракты? В данный момент я больше сфокусирован на игре. Это то, за чем я пришёл сюда. «Химки» — хороший клуб. Хочу продолжать играть, отдавать всего себя на поле, чтобы гордиться своим футболом», — сказал Гбане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Гбане перешёл в подмосковный клуб на правах аренды. Арендное соглашение игрока рассчитано на один сезон. Накануне «Химки» провели матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с действующим чемпионом страны санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.