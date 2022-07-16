Новичок «Химок» Гбане: мало команд добивались ничьей с «Зенитом», я очень рад

Новичок «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Очень рад ничьей с «Зенитом». Перед игрой мы знали, за чем приехали. Знаем, что играли с чемпионом России. Юран дал нам несколько советов перед матчем. По ходу игры у нас было много хороших моментов. Мало команд добивались такого результата. Поэтому я очень рад такому исходу. Надеюсь, что в дальнейших матчах мы тоже будем показывать хорошую игру.



Какие цели на сезон? Место в середине таблицы? Нет, мы не задумываемся о том, какое место нам нужно занять в этом сезоне. Двигаемся от игры к игре. А дальше посмотрим, где мы закончим сезон. Мы должны сделать всё, чтобы закончить его хорошо.



Слышал ли что-то о Fan ID? Нет, что это за карта болельщика? Не могу ничего сказать, потому что у меня нет никакой информации. Со временем посмотрим», — сказал Гбане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.