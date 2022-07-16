Агент рассказал, что бельгийский «Стандард» вёл переговоры о переходе Агаларова

Агент Джамал Акаев, занимающийся трансфером нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в Европу, рассказал о переговорах с бельгийским «Стандардом». Напомним, форвард пополнил состав «Ахмата».
«К Агаларову как к игроку большого таланта был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов.
Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандард». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкином, который очень высокого мнения о Гамиде.
Клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов серьёзно тратиться на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию и потенциальные риски в случае возможных будущих рекомендаций ФИФА», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 июля 2022
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