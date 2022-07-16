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Кечинов — о словах Глушенкова про ЦСКА: раньше считалось дурным тоном, но он уже взрослый

Кечинов — о словах Глушенкова про ЦСКА: раньше считалось дурным тоном, но он уже взрослый
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова бывшего игрока красно-белых Максима Глушенкова о готовности перейти в ЦСКА.

«Это его мнение. Он взрослый человек и отдаёт отчёт своим словам и поступкам. Раз он так посчитал, значит, он так считает. Мы все прекрасно знаем, для кого играем. Мы играем как раньше, так и сейчас для болельщиков. Если не будет болельщиков, то зачем тогда вообще футбол?

Есть такие вещи, как «Спартак» — ЦСКА, «Спартак» — «Зенит». Раньше это считалось дурным тоном. Хотя в 90-х были ситуации, когда переходили. Но он взрослый человек и знает, о чём говорит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год, но большую часть времени провёл в арендах. Летом 2022 года он подписал контракт с «Крыльями Советов», который рассчитан до 2025 года.

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