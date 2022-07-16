Кечинов — о словах Глушенкова про ЦСКА: раньше считалось дурным тоном, но он уже взрослый

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова бывшего игрока красно-белых Максима Глушенкова о готовности перейти в ЦСКА.
«Это его мнение. Он взрослый человек и отдаёт отчёт своим словам и поступкам. Раз он так посчитал, значит, он так считает. Мы все прекрасно знаем, для кого играем. Мы играем как раньше, так и сейчас для болельщиков. Если не будет болельщиков, то зачем тогда вообще футбол?
Есть такие вещи, как «Спартак» — ЦСКА, «Спартак» — «Зенит». Раньше это считалось дурным тоном. Хотя в 90-х были ситуации, когда переходили. Но он взрослый человек и знает, о чём говорит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год, но большую часть времени провёл в арендах. Летом 2022 года он подписал контракт с «Крыльями Советов», который рассчитан до 2025 года.
- 16 июля 2022
-
14:58
-
14:57
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:09
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:34
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:29
-
12:27
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
11:32
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:39
-
10:36
-
10:20